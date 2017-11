Initiative gegen Landflucht Gründen im Grünen

Viele Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen leiden unter Abwanderung, Überalterung und Leerstand. Die Folge ist ein Verfall von Dörfern und Kleinstädten. In vielen Orten gibt bereits keine Gaststätten, keine Einkaufsmöglichkeiten und keine Sparkasse mehr. Allein in Sachsen leben laut einer Studie 48 Prozent der Menschen in sogenannten Schrumpfungsregionen. Mehr als 391 Gemeinden sind dort betroffen.