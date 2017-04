In 20 Städten und Kreisen in Mitteldeutschland hat die Jugendarbeitslosigkeit zugenommen. Am stärksten ist der Anstieg in Halle. Dort gab es im Februar im Vergleich zum Vorjahr 144 arbeitslose Jugendliche mehr. Insgesamt sind es jetzt rund 1000. Aber auch im Salzlandkreis, in Gera und Gotha sowie in Chemnitz gab es deutlich mehr arbeitslose Jugendliche.

Ein zentraler Grund dafür ist ein erhöhter Anteil von ausländischen Jugendlichen, die keine Arbeit haben, erklärt Kay Senius, Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt-Thüringen: "Wir stellen fest, dass die Jugendarbeitslosigkeit von deutschen Jugendlichen im Jahresvergleich um über 11 Prozent zurückgegangen ist, die Jugendarbeitslosigkeit von ausländischen Jugendlichen aber im gleichen Zeitraum um über 50 Prozent angestiegen ist." Dass die Zahlen nur in bestimmten Kommunen steigen, führt Senius darauf zurück, dass die Städte und Kreise unterschiedlich viele junge Migranten aufgenommen haben.

Am Anfang steht der Sprachkurs

Der 23-jährige Osama Alkhyat kam beispielsweise vor über einem Jahr aus Syrien nach Halle. In seiner Heimat war er erwerbstätig. "Ich habe in Jordanien drei Jahre für einen Koch gearbeitet", erzählt er. In Deutschland möchte er eventuell eine Ausbildung zum Koch machen. Davor muss er aber noch die Sprache lernen. "Ich mache jetzt einen B1-Kurs – deutsche Sprache, dann B2. Danach mache ich eine Ausbildung", so sein Plan. Die eine Tageshälfte verbringt Alkhyat momentan beim Sprachkurs, die andere beim Bildungsträger Stiftung Bildung und Handwerk (SBH) in Halle. Hier arbeitet er in Werkstätten, die vom Jobcenter gefördert werden – eine Übergangslösung.

Problem mit Schulabrechern

Beim SBH trifft Osama Alkhyat auch viele deutsche Jugendliche. Denn es ist bei weitem nicht so, dass es nicht auch hier Probleme gibt. Gut jeder zehnte Schüler verlässt etwa in Sachsen-Anhalt die Schule ohne Abschluss. Beim SBH kommen diejenigen an, die keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.

Die härtesten Fälle landen im Projekt STABIL. Hier gibt es mittlerweile sogar eine Warteliste, erklärt die Standortleiterin vom SBH Südost Sandra Böhme: "Wir haben für die Stadt Halle 30 Plätze und so eine Warteliste gab es sehr, sehr lange nicht. Dann bemerken wir ganz stark, dass die Zahl der Jugendlichen, die keinen Schulabschluss haben, in den letzten drei, vier Jahren sehr gestiegen ist."

Insgesamt erfreuliche Entwicklung

Einer von ihnen ist Max John. "Ich hatte nie großartig Bock auf Schule, im Unterricht zu sitzen, keinen Bock auf Lehrer, Schüler, ich habe immer gemacht, was ich wollte", erklärt er, wie es dazu kam. Das STABIL-Projekt ist für Jugendliche wie ihn die letzte Chance. Sozialpädagogen kümmern sich intensiv um die Jugendlichen. Je öfter sie erscheinen und je besser sie mitmachen, desto höher ist ihre Motivationsprämie, die sie sich erarbeiten können. Bei John hat das gut funktioniert, doch etwa die Hälfte gibt wieder auf, sagt Standortleiterin Sandra Böhme. Viele davon wagen nach einiger Zeit allerdings einen zweiten Versuch.

Anmerkung: Insgesamt waren im Februar dieses Jahres in den drei Ländern Mitteldeutschlands noch immer reichlich 24.000 Menschen zwischen 15 und 25 Jahren ohne Arbeit. 2015 lag die Zahl zum gleichen Zeitpunkt allerdings noch bei gut 27.000.