Mehr Kirchensteuer-Einnahmen Kirchen profitieren vom Wirtschaftsaufschwung

Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland lässt auch bei den Kirchen in Mitteldeutschland die Kassen klingeln. Das hat eine Umfrage des MDR bei den betreffenden Finanzämtern ergeben. Demnach führten die Christen in in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 2016 insgesamt rund 288,5 Millionen Euro Kirchensteuer von ihrem Einkommen ab. Das sind rund elf Millionen Euro mehr als im Vorjahr.