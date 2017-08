Städtischer Wohnungsbau "Wobau" will Magdeburger Innenstadt neu beleben

Sie starteten nach der Wiedervereinigung mit großen Hypotheken: die kommunalen Wohnungsunternehmen. Ihre Häuser verfielen, ihre Mieteinnahmen waren gering und dann mussten sie so manchen Altbau an Alteigentümer abtreten. Doch viele der städtischen Wohnungsgesellschaften haben sich erholt. In Sachsen-Anhalts Großstädten gehört ihnen noch jede vierte Mietwohnung. Wie ist den Unternehmen der Wandel gelungen?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL