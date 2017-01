Bis heute ruht James Bedfords Leiche im flüssigen Stickstoff bei minus 190 Grad Celsius. Seine Anhänger hoffen, dass er eines Tages wiederbelebt werden kann. Aber das hält Medizinhistoriker Dominik Groß von der RWTH Aachen für vollkommen unrealistisch: "Zum einen, weil die Kryonik, denke ich, ohnehin nicht das halten kann, was sie verspricht. Zum anderen aber auch, weil die Konservierung von Bedford schon 50 Jahre her ist. Damals hat man eine ganz andere Technik benutzt. Das heißt, die technischen Voraussetzungen waren damals noch viel schlechter, als sie es heute sind."

Technik hat sich weiterentwickelt

Dann zählt der Leiter des "Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin" Probleme auf, die beim Einfrieren entstehen. Eiweiße können geschädigt werden, Gewebe kann platzen, weil sich Kristalle bilden, das verwendete Frostschutzmittel ist giftig. Und es gibt ja einen Grund, warum der Mensch gestorben ist.

Bedform zum Beispiel litt an Krebs. "Selbst wenn das gelingen sollte, einen kompletten menschlichen Organismus wiederzubeleben, was ich für unrealistisch halte, dann müsste man weitermachen und dafür sorgen, dass alle Zellen verjüngt werden, um zu vermeiden, dass der Sterbevorgang erneut einsetzt", so der Medizinhistoriker.

Leipzig: Stammzellen für die Zukunft

Auf anderen Gebieten aber ist die Kryonik längst Realität, wie im Kryo-Lager bei "Vita 34" in Leipzig. Ein Mitarbeiter zeigt einen mannshohen Edelstahl-Tank und sagt: "Die Tanks haben eine Vakuumschicht. Da können sie auch die Tanks außen anfassen, die haben die normale Zimmertemperatur. Und innen sind minus 186 Grad am oberen Ende und minus 196 Grad am unteren Ende des Tanks."

In den Tanks lagern tausende Metall-Kassetten mit Nabelschnurblut und -gewebe von Neugeborenen. Daraus lassen sich körpereigene Stammzellen gewinnen. 145.000 solcher Depots hat "Vita 34" eingefroren. 25 Jahre kosten 3.400 Euro. Eltern, die so viel Geld ausgeben, wollen ihren Kindern alle Möglichkeiten geben für die Zukunft.

Viel Forschungsarbeit

Wenn bei den Kindern zum Beispiel eines Tages die Knorpel im Knie abgenutzt sind, sollen aus den Stammzellen neue Knorpel gezüchtet werden können. Mit solchen Anwendungen wirbt "Vita 34"-Vorstands-Chef André Gerth. Er sagt: "Was wir machen, ist dass wir bereits heute schon sehr gutes biologisches Material einlagern. Weil wir davon überzeugt sind, dass zu einem Zeitpunkt, wenn Menschen die heute geboren werden, es benötigen, der medizinische Fortschritt eine breite Palette von solchen Anwendungen auf Basis von Stammzellen anbieten kann."

In rund 30 Fällen wurde bereits auf das Stammzellendepot zugegriffen. Doch an den meisten Therapien wird noch geforscht, erst in ein paar Jahren sollen sie verfügbar sein. "Vita 34" garantiert, dass die Zellen in den Tanks über Jahre gelagert und ohne Schäden wieder aufgetaut werden können.

"Die Kryotechnik hat sicherlich ganz gewaltige Zukunftschancen. Heute kann man sehr zuverlässig nur Zellen oder sehr dünne Gewebe einlagern", so Vorstand Gerth. Ganze Körper einzufrieren, wie im Fall des US-Amerikaners James Bedford, das hält er für Zukunftsmusik. Das Gewebe ist einfach zu komplex.