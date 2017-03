1998 ist ziemlich lange her. Damals war "Titanic" ein Kinohit, Kanzler Kohl wurde abgewählt und: Sabine Schwager wurde arbeitslos. Die Erfurterin war damals Anfang 40. "Ich hab meine Arbeit sehr geliebt. Ich habe als Bürokauffrau gearbeitet, im Großhandel Obst und Gemüse."

Die Lage am Arbeitsmarkt war '98 schlecht, Sabine Schwager verpasste den Anschluss im Bürojob. Vor ihr, so sagt sie, tat sich ein riesiges Loch auf. Sie wird erst psychisch krank von der Arbeitslosigkeit und dann nicht mehr vermittelbar. "Das wird dann immer schlechter, man hat immer das Gefühl: Du wirst nicht gebraucht. Du bist unerwünscht. Das zieht einen so weit runter, dass gar nichts mehr geht." Heute ist das alles anders. Sabine Schwager strahlt über das ganze Gesicht. "Bin wieder ein ganz anderer Mensch!"