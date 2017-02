Trzoska steuert ein Restaurant im Stadtzentrum an. Dort soll er einen Salatteller abholen. Das Prinzip von Foodora: Großstädter können über eine Internet-Plattform in klassischen Restaurants bestellen, die keinen eigenen Lieferservice haben. Das geht beim Steakhouse, beim Griechen oder in der Sushi-Bar.

In 19 Städten bietet Foodora den Lieferservice an, darunter in Leipzig und in Dresden. Der Wettbewerb unter den Lieferplattformen ist hart. Die meisten zehren vom Risikokapital. Die wenigsten machen Gewinn. Vergangenes Jahr haben alle Lieferdienste zusammen 100 Millionen Euro für Werbung ausgegeben, sagt der Leipziger Handelsexperte Erik Maier: "Die Betreiber dieser Plattformen gehen davon aus, dass der Markt für Lebensmittel- und Speise-Lieferungen in den nächsten Jahren stark wachsen wird. Ihr Kalkül: Wenn sie jetzt eine sehr gute Position in diesem Markt haben, können sie in der Zukunft viel mehr Geld verdienen. Ob das so sein wird, ist offen."