Die Beschäftigten der Logistik-Branche in Mitteldeutschland bekommen deutlich mehr Lohn. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte, haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Mittwoch auf einen entsprechenden Tarifvertrag geeinigt.

Demnach steigen die Einkommen der Beschäftigten im Logistik-Sektor in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in diesem und im nächsten Jahr um insgesamt 6,5 Prozent. So sollen die Löhne ab September dieses Jahres zunächst um 3,5 Prozent und ab Oktober 2018 um weitere drei Prozent angehoben werden. Außerdem sollen die Jahressonderzahlungen angehoben werden – auf 750 Euro im Jahr 2018 und 900 Euro im Jahr 2019.



Auch Auszubildende der mitteldeutschen Logistik-Branche sollen deutlich mehr Geld bekommen: So werden deren Vergütungen im ersten Ausbildungsjahr um 35, im zweiten Jahr um 40 und im dritten Jahr um 45 Prozent angehoben.