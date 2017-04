Es braucht intensive Betreuung

Bei fehlender Qualifikation also einfach umschulen. Das funktioniert so einfach eben nicht. Das weiß auch Sandra Böhme. Sie ist Standortleiterin beim Bildungsträger SBH Südost in Halle. Hier sollen auch Langzeitarbeitslose wieder fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt.

Böhme sagt: "Ich denke, der Einsatz von Sozialpädagogen bis hin zu psychologischer Betreuung ist in den letzten Jahren sehr wichtig geworden. Das heißt, dass man nicht nur die berufliche Sicht sieht, sondern eben auch den ganzen Rucksack eines Langzeitarbeitslosen, den der mitbringt. Den machen wir hier auf und packen ihn aus, um die einzelnen Problemlagen zu bearbeiten."

Talente fördern, statt nur Defizite beseitigen

Kay Senius, Regionaldirektor der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Thüringen. Bildrechte: MDR / Fakt ist...! Dafür bräuchten auch die Mitarbeiter in den Jobcentern mehr Zeit. Deshalb fordert Regionalchef Kay Senius, dass das durch den Rückgang der Arbeitslosigkeit frei werdende Personal nicht abgebaut, sondern genutzt wird, um den Betreuungsschlüssel zu senken.



Statt wie bisher um 120 Arbeitslose sollte sich ein Vermittler nur noch um 75 kümmern: "Wir haben in allen Bereichen und in allen Modellversuchen die Erfahrung gemacht, dass das Investitionen sind, die sich auszahlen: eine enge Betreuung des Langzeitarbeitslosen. Nicht nur zu versuchen, die Defizite zu beseitigen, sondern insbesondere die Talente, die man hat, zu fördern und zu entwickeln", so Senius.



Dafür müsse die Agentur ihre Beratungskompetenz weiter ausbilden.

Begleiter und stundenweiser Einstieg

Senius sieht aber auch den Gesetzgeber in der Pflicht, neue Möglichkeiten zu schaffen oder auszuweiten. So gäbe es beispielsweise für Jugendliche spezielle Begleiter, die Ausbildungsabbrüche verhindern sollen. Die möchte Senius auch für Langzeitarbeitslose in der ersten Zeit im neuen Job einsetzen. Außerdem möchte er ihnen einen stundenweisen Einstieg ermöglichen.

Langzeitarbeitslose müssten zudem aus ihrer Isolation geholt werden. "Wir hatten bundesweit mal 90.000 Menschen, die im Bundesfreiwilligendienst ihren Dienst gemacht haben. Gegenwärtig haben wir 40.000", so Senius. "Allein hier würden sich, glaube ich, durch eine systematische Öffnung des Bundesfreiwilligendienstes für Langzeitarbeitslose auch bundesweit noch mal hohe Eingliederungsmöglichkeiten ergeben."

Zudem fordert er einen sozialen Arbeitsmarkt für diejenigen, die in ihrer Region oder wegen ihrer Hemmnisse keinen Job finden. Gemeint ist dauerhaft gemeinwohlorientierte Arbeit wie beispielsweise die Bürgerarbeit. Bislang nämlich führten zeitlich befristete Programme bei den Langzeitarbeitslosen immer wieder zu Enttäuschungen, wenn sie ausliefen.