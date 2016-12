Seit ein paar Wochen ist der Liter Milch wieder im Schnitt 20 Cent teurer als noch vor einem halben Jahr. Vielen Milchbauern in Sachsen-Anhalt hat der Preisanstieg aber nicht mehr geholfen. Sie haben aufgeben müssen, sagt Marcus Rothbart, Hauptgeschäftsführer des Landes-Bauernverbandes. "Wenn man sich mal die Stichtage ansieht: Ende September vor einem Jahr und in diesem Jahr, da liegen wir bei ungefähr 50 bis 60 Betrieben weniger. Das macht dann ungefähr zehn Prozent aus."

Bauern suchen nach Alternativen

Zeitweise kostete ein Liter Milch im Discounter nicht mal mehr 50 Cent. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Manche dieser Unternehmen hätten nur die Milchproduktion eingestellt und betrieben jetzt unter anderem Ackerbau, andere hätten den Betrieb komplett geschlossen. 120.000 Kühe gebe es noch in Sachsen-Anhalt. Das seien 8.000 weniger als vor einem Jahr. Die Stimmung bei den übrigen Milchbauern sei zwar verhalten optimistisch, aber dennoch sehr gedämpft. Denn man habe zwei Jahre hinter sich, die sehr viel Geld gekostet haben, erklärt Marcus Rothbart.Vom Preis, den der Kunde im Laden bezahlt, kommt beim Bauern nur rund die Hälfte an. "Wenn Sie von einem auskömmlichen Milchpreis ausgehen, der gut und gerne bei 35 Cent liegen sollte, damit überhaupt alle Kosten gedeckt sind, und wir haben in der Tiefpreisphase teilweise nur 20 Cent gehabt, dann wissen Sie, dass da extreme Verluste aufgelaufen sind, die man über Jahre im Grund ausgleichen muss."

Zu viel Milch am Weltmarkt

Prof. Alfons Balmann kennt die Gründe für die Milchkrise. Bildrechte: Markus Scholz / IAMO Rothbart glaubt, dass die Betriebe jetzt mindestens fünf Jahre brauchen, um wieder solide dazustehen. Dafür muss aber auch die Nachfrage nach Milch in der ganzen Welt wieder steigen, meint Professor Alfons Balmann, Direktor am Leibniz-Institut für Agrar-Entwicklungen in Halle. In der Preis-Krise habe es einfach zu viel Milch auf dem Markt gegeben. Unter anderem hatte Indien seine Produktion massiv ausgeweitet, hinzu kam der Boykott von Russland. Dass deshalb nun etwa jeder zehnte Betrieb in Sachsen-Anhalt schließen musste, findet Balmann bedauerlich. Er sieht aber auch Gründe dafür: "Einige von denen waren vielleicht längerfristig nicht wettbewerbsfähig, einige waren einfach pessimistisch, einige haben vielleicht, und das ist eine Sondersituation hier in den neuen Bundesländern, sehr lange die Milchviehhaltung fortgeführt, obwohl sie nicht unbedingt sehr rentabel war."

Chance für verbleibende Betriebe

Balmann denkt dabei an die Nachfolgebetriebe der ehemaligen LPGs, die die Jobs in ländlichen Gebieten gesichert hätten. Aber so hart es klingt: Natürlich sei die Krise auch eine Chance für die verbleibenden Betriebe. Die durchschnittliche Effizienz steige nun, so Alfons Balmann. Und dass nach der Krise wieder mehr Milchbauern auf den Markt kommen, glaubt der Agrar-Ökonom nicht. "Was allerdings jetzt mit Sicherheit zu erwarten ist, weil nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt viele Betriebe ausgestiegen sind, ist, dass die verbleibenden Betriebe das teilweise als Signal sehen, um neu zu investieren. Sie müssen natürlich damit rechnen, dass in einigen Jahren vielleicht die nächste Krise kommt."