Mindestlohn-Kontrollen Die Schonzeit ist vorbei

In Gaststätten, auf der Baustelle oder im Friseursalon: Überall können die Zollbeamten von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unangemeldet auftauchen. In Sachsen-Anhalt haben sie im vergangenen Jahr nach ersten Erkenntnissen kaum Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt. In Sachsen und Thüringen wollen sich die Beamten noch nicht auf eine Tendenz festlegen und erst alle Zahlen auswerten. Die Schonfrist im ersten Mindestlohnjahr sei aber vorbei, heißt es vom Hauptzollamt Erfurt.

Die Zöllner kontrollieren rund um die Uhr in allen Branchen, erklärt auch Heike Wilsdorf vom Hauptzollamt Dresden: "Personen, die wir bei der Ausübung einer Tätigkeit antreffen, werden noch vor Ort mittels eines Befragungsbogens befragt. Zum Beispiel wird dort gefragt, wie lange man schon für einen Arbeitgeber tätig ist, wie viele Wochenstunden, was genau die Tätigkeit dort ist, wie die Bezahlung erfolgt, wie viele Urlaubstage man hat und dergleichen."

Das kennt auch Markus Schlimbach, der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen: "Wir merken, dass es sicher nicht ganz sauber zugeht bei der Aufzeichnung von Stunden. Gerade bei Minijobbern ist es so, dass viele weniger Stunden aufzeichnen als sie tatsächlich arbeiten und das führt dazu, dass der Mindestlohn natürlich nicht unbedingt gezahlt wird." Um das aufzudecken, fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund mehr und härtere Kontrollen als bisher.

Besonders die Bürokratie durch diese Kontrollen bereitet den Arbeitgebern Sorgen. In der Region Leipzig habe bei einer Befragung mehr als die Hälfte der Unternehmen der örtlichen Industrie- und Handelskammer den Mindestlohn als Belastung eingestuft, sagt Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann: "Die Unternehmen haben das Problem, dass sie die Lohnsteigerungen nur bedingt auf die Preise umlegen können - ob das nun beim Friseur war oder in der Gaststätte. Und das wird sich nun weiter fortsetzen, dass der Unternehmer woanders einsparen muss. Das trifft insbesondere den Bereich der Investitionen, aber auch bei Neueinstellungen. In dem Sinne freuen wir uns nicht darüber, obwohl es doch auch nicht diese krassen Auswirkungen gehabt hat, die man am Anfang befürchtet hat." Das liege vor allem an der guten Konjunktur, meint Hofmann. Die Bedenken bei den Unternehmen blieben.