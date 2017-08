Die Palette an sogenannten MINT-Berufen ist riesig groß. Sie beginnt bei Berufen in der Produktion wie Metall- oder Fahrzeugbauer und reicht bis zur Umweltschutztechnik. In Thüringen sind laut der Agentur für Arbeit die Bewerber in solchen Berufen seit 2012 um ein Viertel zurückgegangen. Das sind rund 3.400 Bewerber weniger. In Sachsen-Anhalt ist der Rückgang nicht ganz so stark. Dort liegt er bei rund acht Prozent.

Sehr uneinheitliches Bild

Doch es treffe nicht jeden Berufszweig gleich, sagt Kay Senius, Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt-Thüringen: "Wir haben beispielsweise einen deutlichen Rückgang in der Metallverarbeitung. Der ist in Sachsen-Anhalt bei mehr als 35 Prozent, in Thüringen sogar bei über 50 Prozent. In der Schweißtechnik ist die Zahl der Bewerber in Sachsen-Anhalt um acht Prozent gestiegen, in Thüringen um über 60 Prozent zurückgegangen."

Softwareentwicklung und Informatik sind gefragt

Kay Senius: Gründe für die Berufswahl von Schulabsolventen sind vielfältig. Bildrechte: MDR / Fakt ist...! Berufe im IT-Bereich haben dagegen in beiden Ländern gewonnen. Informatik, Softwareentwicklung und Programmierung ziehen Schulabsolventen jetzt stärker an als noch vor fünf Jahren. In Thüringen haben sich die Bewerberzahlen fast verdoppelt. Dass andere MINT-Berufe weniger Bewerber locken, hat für Kay Senius viele Gründe. Zum einen spiele die Orientierung durch Eltern und Lehrer eine Rolle, zum anderen funktioniere die Berufswahl noch immer nach klassischen Rollenbildern. Mädchen wollen eben deutlich seltener Maschinenbauer oder Elektrotechnikerin werden. "Wir haben – und das sagt eine Befragung der Körperstiftung, die im nationalen MINT-Forum vertreten ist –, dass es bei nahezu 20 Prozent der Unternehmen noch immer Vorbehalte gibt, junge Frauen in technische Ausbildungsberufe zu übernehmen", erklärt Senius.

Studiengänge boomen

Vermutlich spielt auch eine Rolle, dass sich mehr Schulabgänger für ein Studium entscheiden. Die Zahl der Studienanfänger ist in allen MINT-Fachrichtungen, wie in Ingenieursstudien, in Naturwissenschaften oder Informatik stark gestiegen. Die Einschreibezahlen sind fast doppelt so hoch wie in den 1990er-Jahren. Das zeigt eine Studie der Arbeitsagentur aus dem Vorjahr. Hinzu komme, dass Jugendliche zwar Technik nutzen, sie aber nicht hinterfragten, sagt Elke Hartmann. Sie leitet das Saline-Technikum in Halle, wo Kinder und Jugendliche außerschulisch an Technik herangeführt werden. Denn in der Schule habe das Thema zu wenig Raum.

"In den Sekundarschulen gibt es ab der fünften Klasse Technikunterricht, aber nur mit einer einzigen Wochenstunde. Das ist viel zu wenig. Wenn ich Technik verstehen will, muss ich Technik anfassen, also über die Hände und den Kopf gleichzeitig begreifen. Und wir haben am Gymnasium Technik nicht als Pflichtfach", beklagt Hartmann.

Nachfrage reißt nicht ab

Sie appelliert deshalb an die Kultusministerien, hier nachzubessern. Und das mit gutem Grund: Die Nachfrage nach MINT-Arbeitskräften steigt, vor allem der Bedarf an nichtakademischen Fachkräften.