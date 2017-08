Die Bedeutung von Bio für eine Kaufentscheidung steigt aber auch in Mitteldeutschland, vor allem bei Einkäufen in hochpreisigen Märkten. Sören Schiller, Studienleiter beim IMK, sagt, Verbraucher, die zum Beispiel bei Rewe einkaufen, würden mehr Wert auf Bio legen, als diejenige, die zu Kaufland gehen. Bei den anderen Gründen für die Wahl eines Produktes unterscheiden sich die rund 8,5 Millionen Verbraucher in Mitteldeutschland nicht von denen in anderen Bundesländern. Wie alle anderen legen sie Wert auf die Qualität, Preis oder ihre positiven Erfahrungen mit einem Produkt.

Wie in Gesamtdeutschland ist auch in Mitteldeutschland der Freitag der Haupteinkaufstag fürs Wochenende. Der zweitwichtigste ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Donnerstag, erst dann folgt der Sonnabend. Bundesweit dagegen gehen Verbraucher eher am Sonnabend als am Donnerstag einkaufen.