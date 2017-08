Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen streiten derzeit heftig mit der Deutschen Bahn über die Höhe von Bahnsteigen. Nach MDR-Informationen geht es dabei um die Vereinheitlichung von Einstiegshöhen in Deutschland. Die Bahn möchte in Zukunft fast überall 76 Zentimeter hohe Kanten haben. Das Problem: Besonders in Ostdeutschland sind die meisten neuen Bahnsteige mit 55 Zentimetern Höhe gebaut worden.

Mehr als 1.200 Bahnsteige in Mitteldeutschland zu niedrig

In einem internen Papier der Deutschen Bahn, das dem MDR vorliegt, wird die derzeitige Situation deutlich. Von den derzeit insgesamt 1.614 Bahnsteigen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollen 1.212 die neue Höhe von 76 Zentimeter bekommen, 183 sind bereits so hoch oder wurden schon in dieser Höhe geplant. Der Rest sind Ausnahmen, die bleiben können, wie sie sind.

Neues Bahnsteighöhenkonzept für bundesweite Anpassung

Der Grund des Umbaus ist das sogenannte "Bahnsteighöhenkonzept 2017". Damit soll, so eine Bahnsprecherin zum MDR, langfristig erreicht werden, dass Personen deutschlandweit nicht mehr über Treppen, Stufen oder Rampen in die Züge steigen müssen. Damit wäre das Reisen, etwa für Menschen mit Behinderungen, leichter.

55 Zentimeter als mitteldeutscher Standard

Was zunächst einmal gut klingt, führt vor allem in den ostdeutschen Bundesländern zu einem Sturm der Entrüstung. Denn in dem bisherigen "Bahnsteighöhenkonzept 2011" hatten sich Bahn und Länder auf einheitlich 55 Zentimeter geeinigt. So wurden die Strecken in Mitteldeutschland in den vergangenen 25 Jahren auch gebaut, etwa auch das S-Bahn-Netz in und um Leipzig, das 2013 eröffnet wurde.

Derzeit treffen sich zu diesem Thema die zuständigen Stellen der Länder mit der Bahn. In Sachsen hat eine erste Zusammenkunft bereits stattgefunden, in Sachsen-Anhalt und Thüringen ist sie für September vorgesehen.

Kritik aus Verkehrsverbund Sachsen-Anhalt

Ein Sprecher der landeseigenen Nahverkehrsgesellschaft NASA in Sachsen-Anhalt macht bereits vor dem Gespräch den Standpunkt des Landes deutlich. Dem MDR sagte er: "Das Land Sachsen-Anhalt sieht das neue Bahnsteighöhenkonzept (...) sehr kritisch". Das mittelfristige Ziel einer weitgehenden Barrierefreiheit würde damit in weite Ferne rücken. "Nach groben Schätzungen rechnen wir für die Aufhöhung der Bahnsteige mit Kosten in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages."

Thüringen: "Rückschritt" für Barrierefreiheit

Ähnliche Bedenken gibt es auch in Thüringen. Eine Sprecherin des Infrastrukturministeriums sagte dem MDR, das Konzept der Bahn bedeute einen Rückschritt bei der Umsetzung der Barrierefreiheit. Die Bahnen im Nahverkehr seien fast durchweg für Einstiege konzipiert, die eine 55 Zentimeter hohe Bahnsteigkante voraussetzen.

Dies geschah immer in enger Abstimmung mit der Deutschen Bahn. Sprecherin des Thüringer Infrastrukturministeriums

Zugleich verwies sie ebenso wie der NASA-Sprecher auf hohe Zusatzkosten. Die nötigen Millioneninvestitionen für die Bahnsteige würden vom Bund als Eigentümer der Bahn getragen. Es müsste vor allem die Fahrzeugflotte im Nahverkehr erneuert sowie Anpassungen an Treppen, Aufzügen und Rampen vorgenommen werden, die Kosten dafür lägen nicht bei der Bahn.

Sachsen hält an 55 Zentimetern fest

Die Vertreter des Sächsischen Wirtschaftsministeriums haben ein erstes Treffen mit der zuständigen DB Station & Service AG bereits hinter sich. Auch dabei wurde nach MDR-Informationen eine ablehnende Haltung gegenüber dem neuen Bahnsteighöhenkonzept zum Ausdruck gebracht.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig macht deutlich: Die Kante bleibt niedrig, Bildrechte: dpa Laut Verkehrsministerium wurde die Bahn mit einigen Hausaufgaben wieder nach Hause geschickt. "Für den Freistaat wurden keine konkreten Aussagen zu Kosten, Finanzierung, Art und Zeithorizont der Umsetzung getroffen", sagte ein Ministeriumssprecher dem MDR. Bevor diese Fragen nicht beantwortet seien, könne überhaupt keine sachliche Diskussion zum Thema beginnen.



Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) begrüßte zwar das langfristige Ziel der einheitlichen Bahnsteighöhen. Es dürfe jedoch nicht zu Lasten der mittelfristig erreichbaren Barrierefreiheit über die 55er-Bahnsteigkanten im Freistaat Sachsen gehen, sagte Dulig dem MDR. Kurzum: Die Kante bleibt niedrig.

Für Verkehrsverbund steht Umbau nicht zur Debatte

Auch die Verkehrsverbünde in Mitteldeutschland stellen sich rigoros gegen die Visionen der Bahn. Der Chef des Zweckverbandes Mittelsachsen, Christoph Scheuer, erklärte, die Umsetzung des Konzeptes stehe nicht zur Debatte.

Der CDU-Politiker, der auch Landrat des Landkreises Zwickau ist, begründet seine ablehnende Haltung damit, dass für den 55-Zentimeter-Standard im Freitstaat auch etwa 300 passende Züge angeschafft worden seien. Ein Vielfaches der bisher eingesetzten finanziellen Mittel wären seiner Meinung nach notwendig, um die heute bereits erreichte Barrierefreiheit auch auf dem 76-Zentimeter-Niveau herzustellen.

Mögliche Kosten in Milliardenhöhe

Zu möglichen Kosten des "Bahnsteighöhenkonzeptes 201" macht die Bahn keine Angaben. Kritiker der Umbaupläne gehen in einem Papier, das dem MDR vorliegt, allein für Mitteldeutschland von bis zu 1,1 Milliarden Euro aus. Darin enthalten sind nicht nur neue Bahnsteige, sondern auch Züge sowie Fahrstühle und Treppen, die alle an die neue Bahnsteighöhe angepasst werden müssten.

Bahn spricht von Umbau ab 2030

Die Bahn sieht das alles nicht so dramatisch. "Die Herstellung der Barrierefreiheit aller 5.400 Stationen in Deutschland wird noch einen Zeitraum von 35 bis 40 Jahren umfassen“, sagte eine Sprecherin dem MDR.

Die auf 55 Zentimeter Höhe neu gebauten Stationen in den ostdeutschen Bundesländern könnten ab dem Jahr 2030 überarbeitet werden. Dann stehe eh eine Teilerneuerung des Bahnsteigbelages an, in diesem Zusammenhang könne auch die Anpassung der Bahnsteigkante erfolgen. Zu den möglichen Gesamtkosten machte die Bahn keine Angaben.