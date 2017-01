Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Willingmann sorgt sich um die Mittelständler in der Region.

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Willingmann sorgt sich um die Mittelständler in der Region.

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Willingmann sorgt sich um die Mittelständler in der Region. Bildrechte: dpa

Mittelstand in Sachsen-Anhalt Wirtschaftsminister will Neu-Unternehmer fördern

Hauptinhalt

Hunderte mittelständische Unternehmen in Sachsen-Anhalt brauchen in den kommenden Jahren neue Geschäftsführer. Doch Nachwuchs ist selten. Viele Mittelständler finden einfach niemanden, der ihr Unternehmen weiterführt. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Willingmann will ihnen nun helfen.

von Ben Hänchen, MDR AKTUELL