Die Arbeit der Bank ist das eine. Das andere ist, wie sie mit Landesgeldern umgeht und ob der Landtag das kontrollieren kann. Auch die Investitionsbank hat umstrittene Beraterverträge geschlossen, die ein Untersuchungsausschuss jetzt beleuchtet. Bankdirektor Manfred Maas weist alle Vorwürfe zurück. Es sei wichtig zu sehen, dass in der Investitionsbank die Vergabevorschriften eingehalten worden seien.

Und für die Zukunft wird natürlich auch Transparenz geschaffen werden, wenn das Parlament es so verlangt.

Und die Abgeordneten verlangen das. Auch Linken-Finanzpolitikerin Kristin Heiß findet, die Transparenz habe gefehlt. Das liege weniger an der Investitionsbank, sondern eher an den Regeln, die das Land und die Regierung aufgestellt haben. "Wenn die nicht so lasch gewesen wären, hätte die Investitionsbank anders dokumentieren und mehr vorlegen müssen.“