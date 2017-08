Eine Verschärfung der EU-Keramikrichtlinie würde nach Angaben der Porzellan-Manufaktur Meissen zwar nicht die gesamte Manufaktur in Bedrängnis bringen. "Allerdings wäre das das Aus für den gesamten Bereich der Aufglasur-Malerei im Bereich Tisch und Tafel", sagte Unternehmenssprecherin Sandra Jäschke MDR AKTUELL. Welchen Anteil die Aufglasur-Malerei am Gesamtgeschäft der Meissner Porzellanmanufaktur hat, lässt sich nach Angaben Jäschkes nicht beziffern. Sie sieht aber auf jeden Fall ein Stück Kulturgut bedroht, falls dieser Bereich ganz wegfallen sollte. Auch wie hoch die Bleiwerte beim Meissner Porzellan derzeit sind, konnte Jäschke ad hoc nicht sagen. Aber wenn die Manufaktur ganz darauf verzichten würde und bleifreie Materialien verwenden würde, würden sich auch die Farben des Meissner Porzellans verändern, so Jäschke.

Die Meissner Porzellanmanufaktur hofft, dass sich noch eine Lösung mit der EU-Kommission finden lässt. Sie hat, so Jäschke, bereits mit Hilfe des Verbandes der Keramischen Industrie bei der EU-Kommission interveniert. Auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich habe sich in Brüssel für eine Ausnahmeklausel für die Staatliche Meissner Porzellanmanufaktur stark gemacht.



Eine mögliche Alternative sieht Jäschke in Warnhinweisen auf dem Porzellan. Diese gebe es bereits in Kalifornien, da auch in den USA die Bleiwerte stark eingeschränkt würden. Mit Hilfe der Warnhinweise könne der Verbraucher selbst entscheiden, ob er das Produkt wolle oder nicht.