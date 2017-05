Bei Polstermöbel Oelsa im sächsischen Rabenau entstehen die Sofas inzwischen mit polnischer Hilfe. Ein Arbeiter tackert einen Bezug fest. Sofas "Made in Germany" sind wieder gefragt, sagt Geschäftsführer Andreas Käppler. Es ist aber schwierig, deutsche Polsterer zu finden. Käppler hat deshalb mehr als fünf Prozent Polen eingestellt: "Das sind junge Burschen, die hier voll integriert sind und auch deutsche Löhne erhalten. Die sind teilweise schon in ihren polnischen Firmen ausgebildet. Wir haben sie weiterentwickelt. Früher waren sie über einen Werksvertrag hier im Unternehmen und mittlerweile sind sie eben voll angestellt."

Thüringen: besonders viele neue Jobs für Ausländer

Käppler ist nicht der einzige Unternehmer, der vermehrt Ausländer anheuert. Zwischen Sommer 2015 und Sommer 2016 sind in den ostdeutschen Ländern 53.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Mehr als die Hälfte der Stellen ging an Ausländer, sagt Michael Weber vom ifo-Institut Dresden: "Die ostdeutschen Flächenländer sind da sogar ein bisschen stärker als Deutschland insgesamt, da ist es die knappe Hälfte. Und am deutlichsten tut sich hier das Land Thüringen hervor, da gingen 70 Prozent oder knapp 80 Prozent des Beschäftigungszuwachses an die Ausländer."

Polen, Rumänen, Bulgaren, Tschechen

Weber findet die Ergebnisse selbst überraschend. Es sind neben Polen vor allem Rumänen, Bulgaren und Tschechen, die in Ostdeutschland eine Anstellung finden. Offiziell dürfen sie als EU-Bürger schon seit Mai 2011 hier arbeiten. Doch damals kam fast keiner. Inzwischen ist Deutschland aber attraktiver geworden. Es gibt jetzt einen Mindestlohn. Das ist in der Regel auch der Lohn, den die Zuwanderer bekommen, sagt Markus Schlimbach vom DGB Sachsen: "Wir müssen ihnen oftmals helfen. Wir haben so eine kleine Beratung, damit sie ihren Mindestlohn dann auch tatsächlich bekommen. Es gibt Arbeitgeber, die versuchen eben noch, irgendwelche Abgaben draufzulegen oder behaupten, dass das Kindergeld, das ihnen eventuell zusteht, ein Teil des Lohnes ist. Solche Tricks gibt es dann immer wieder."

Vor allem Dienstleistungsgewerbe und Produktion

Schlimbach sagt, die Zuwanderer würden vor allem in der Alten- und Krankenpflege arbeiten, im Reinigungsgewerbe aber auch in der Produktion. Der DGB-Sprecher erwartet, dass der Ausländeranteil im ostdeutschen Arbeitsmarkt weiter zunimmt. Damit rechnet auch Michael Weber: "Seit 2015 haben wir in den ostdeutschen Flächenländern jedes Quartal ungefähr 7.000 neue Stellen, die an Ausländer vergeben werden. Das ist ein ziemlich konstanter Wert in den letzten zwei Jahren. Und ich gehe davon aus, dass der auch in den kommenden Monaten weiterhin so bleiben dürfte."

Künftig dürften auch mehr Flüchtlinge Stellen übernehmen. In der aktuellen Statistik spielen sie nur eine kleine Rolle. Unterm Strich wird der ostdeutsche Arbeitsmarkt dem westdeutschen ähnlicher. Dort sind über zehn Prozent aller Festangestellten Ausländer. In Ostdeutschland sind es bislang nur drei Prozent.