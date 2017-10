Thüringen versucht es mit einem neuen Lockstoff. Statt mit überdimensionalen Plakaten an deutschen Großstadtbahnhöfen, will Thüringen sein Image ab sofort online aufpolieren. Auch klassische Zeitungswerbung sei out, meint Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee: "So viel Zeitung wird nicht mehr gelesen. Eine Anzeige in der Zeitung ist nicht so viel wert, wie in den sozialen Medien vorzukommen. Und ein einfacher Spruch irgendwo hingeklebt, ist auch nicht gut. Wir müssen emotionaler werden! Das heißt: Personen in den Mittelpunkt stellen, die aus aller Welt nach Thüringen gekommen sind und die von Thüringen positiv erzählen."

Persönlich und emotional werben

Thüringen will deutlich persönlicher und emotionaler für sich werben. Menschen sollen ihre Geschichten erzählen. Bildrechte: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft Wie dieses emotionale und persönliche Werben in der Praxis aussieht, zeigt sich zum Beispiel auf der Internet-Seite von welt-N24 – dort ist ein Artikel erschienen, über dem klein notiert steht, dass er vom Land Thüringen gesponsert wurde. Im Artikel selbst erzählt dann ein Chemie-Professor aus Jena, warum er vor 10 Jahren genau hierher, also nach Jena, gekommen ist. Für lesefaule gibt es die Geschichte als Video. Darin sagt Chemie-Professor Schubert dann schöne Dinge wie: "Jena ist die Stadt des Lichts! Es ist eine Forschungsstadt, die sehr wichtig ist für ganz Thüringen als Innovationstreiber. Es ist eine sehr junge Stadt, sehr lebenswerte Stadt. Und gerade wenn man Familien herholen möchte, ist ein riesen Vorteil, dass wir viele Krippenplätze und Kindergärten in der Umgebung haben, so dass man Leben und Arbeiten wirklich toll verbinden kann."

Gut ausgebildete Junge statt Investoren

Will junge Fachkräfte nach Thüringen locken: Wirtschaftsminister Teifensee Bildrechte: IMAGO Ein Kita-Platz bekommt tatsächlich jeder in Jena, eine günstige Wohnung aber nicht. Das spielt in der Werbung natürlich keine Rolle. Mit Hochglanzbildern will Thüringen junge Menschen erst mal anlocken – einmal da, würde Thüringen sie überzeugen zu bleiben, meint Wirtschaftsminister Tiefensee. Eine klare Wende im Marketing! Denn seit 2010 hatte Thüringen vor allem versucht Investoren zu bezirzen – jetzt stehen ganz normale Menschen im Werbefokus, sagt Tiefensee. "Wir haben mittlerweile in vielen Regionen fast Vollbeschäftigung! Jetzt gilt es junge Facharbeiterinnen und Facharbeiter – aber auch ältere – für Thüringen zu interessieren. Studierende sollen aufmerksam werden auf die Hochschulen. Wir brauchen Akademiker und Wissenschaftler an den Forschungseinrichtungen."

Online statt analog

Dafür investiert Thüringen jährlich rund 1,5 Millionen Euro. Das Budget ist damit nicht gewachsen und liegt deutlich hinter den Summen, die beispielsweise Sachsen in sein Image steckt. Neu in Thüringen ist also nur, dass jetzt der Großteil des Geldes in Online-Werbung fließt. Auch bei Facebook sollen junge Menschen die Werbebotschaften in ihrer Timeline sehen.

Thüringen soll nicht in Konkurrenz zu Berlin oder Leipzig stehen. Man will vielmehr ein Heimatgefühl zu vermitteln, das was in hippen Großstädten vielleicht fehlt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thüringen will dabei nicht in Konkurrenz zu Berlin oder Leipzig stehen, meint die Landesmarketing-Chefin im Wirtschaftsministerium, Claudia Fenske. Vielleicht müsse man sich auch davon verabschieden, die jungen Hipster von den großen Schmieden aus Berlin herzuholen und dann in Konkurrenz zu treten. Man müsse sich auf das konzentrieren, was man sich wirklich zutraut. Und dann sei das eben auch kein Spagat. Man könne eben ein gewisses Heimatgefühl bieten, was andere Regionen so nicht könnten oder auch gerade die großen hippen Städte so nicht könnten.

Das-ist-Thüringen.de lautet die Internet-Adresse für das neue Image – aber keine Sorge: Es ist nicht geplant, den Leitspruch „Das ist Thüringen“ demnächst auch auf Autobahnschilder zu schreiben.