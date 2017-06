Ein frisch geborenes Kalb steht auf der Weide, mit noch nassem Fell und dem Rest der Nabelschnur. Daneben die Mutterkuh und Bauer Frank Lenz, der beobachtet, wie sie das Kalb säugt. Fünf Tage bleiben sie nun zusammen, "damit sich die beiden, Mutter und Kalb, aufeinander prägen", erklärt Lenz. Das sei so wichtig, "weil die Kälber danach in den Kindergarten gehen. Und die Kühe kommen zwei Mail am Tag – einmal morgens und einmal abends zu den Kälbern." Drei Monate lang geht das so, bis die Kälber eigenständig sind und Gras fressen.

Lenz, Milchbauer aus Schinne bei Stendal, wagt damit ein Experiment. Manche Biobauern machen das schon mit wenigen Kühen. Aber als Großbetrieb mit 350 Tieren ist Lenz bundesweit der erste, sagt er. Denn es ist viel aufwendiger: Die Kühe aus dem Stall oder von der Weide zu den Kälbern führen, auf das Säugen achten, sie zum Melken bringen und wieder zurück. Auch mit der Hygiene ist es schwieriger, wenn die Kälber nicht in eigenen Boxen gehalten werden. Dafür können sie sich freier bewegen. Zudem ist diese Aufzucht näher an der Natur. Das ist Lenz wichtig. Und er hofft mit dieser Nische auf wirtschaftlichen Erfolg.

Man muss wissen, dass das alles vor dem Hintergrund passiert, dass der Markt immer mehr und immer billigere Milch verlangt. Wir bieten jetzt 'Elternzeit-Milch' an – also von Kühen, die glücklich sind, wo glückliche Kälber leben. Unsere Frage ist, wer schätzt das wert und möchte diese Milch haben?

Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Doch selbst als grüne Landwirtschaftsministerin würde Dalbert nicht so weit gehen, das Bauern als tiergerechte Haltung vorzuschreiben: "Die Frage, ob sich das für so einen Betrieb am Ende rechnet, ist ungewiss, weil der Aufwand sehr hoch ist. Ich glaube, was wir wirklich dringend brauchen, ist ein verbindliches deutschlandweites Label, was Tierwohl klar klassifiziert: zum Beispiel 3 für gesetzlichen Standard, 0 Bio." Das wäre eine Hilfe für die Verbraucher – und sie könnten leichter entscheiden, ob sie zum Beispiel für "Elternzeit-Milch" mehr zahlen wollen.