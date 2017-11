Auch mehr als zwei Jahrzehnte nach Ende von Trabant und Wartburg profitiert die Wirtschaft im Osten vom Know-How aus der DDR-Autoproduktion. Autobauer wie VW hätten sich nach der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern angesiedelt, weil es dort dank der DDR-Autotradition ausgebildete Fachkräfte gab, sagte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des Ifo-Instituts in Dresden. "Das Personal war das entscheidende Argument."

Nach dem Ende der DDR begann VW in Zwickau und in Chemnitz zu produzieren. Hier wurde noch bis 1991 der Trabant gebaut. Opel fertigte ab 1990 Autos in Eisenach, wo zuvor die zweite große DDR-Automarke, der Wartburg, ihr Werk hatte.

"Basierend auf diesen Werken hat sich in Ostdeutschland ein riesiges Zulieferernetz entwickelt", sagte Ragnitz. Die Automobilbranche gehöre in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt heute zu den bedeutendsten Industriebranchen.

Werke von VW, Opel, BMW und Porsche

VW hat neben dem Werk in Zwickau auch in Chemnitz und Dresden Standorte. Anfang der 2000er Jahre haben sich zudem auch BMW und Porsche in Leipzig mit eigenen Werken angesiedelt.

Nach Informationen der Bundesagentur für Arbeit hängt etwa in Sachsen an jedem Arbeitsplatz in Autowerken mehr als ein weiterer in Zulieferbetrieben. Wie viele Menschen in der Branche insgesamt beschäftigt sind, wird jedoch nicht statistisch erhoben.