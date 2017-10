Mitteldeutschland Gastgewerbe sucht dringend Personal

Gastronomie und Lebensmittelhandwerk in Mitteldeutschland klagen zunehmend über Personalmangel. Das geht aus einer Umfrage der Nachrichtenagentur DPA hervor.

Thüringen: Dringend Nachfolger für Gaststätten gesucht

Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) in Erfurt und Südthüringen suchen 60 Prozent der Wirte nach Personal. Zwei Drittel müssten deswegen ihr Angebot einschränken oder Gäste abweisen, sagte eine IHK-Sprecherin.

Vonseiten des Thüringer Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) hieß es, dass rund die Hälfte der Gaststätten in den nächsten zehn Jahren einen Nachfolger finden müssten. Geschehe dies nicht, würden die Gaststätten vom Markt verschwinden. Das Problem werde auch die größeren Städte treffen, die ländlichen Regionen hätten es aber fast immer schwerer. Der Verband forderte eine gezielte Förderung strukturschwacher Regionen.

Sachsen-Anhalt: Unbesetzte Stellen und arbeitslose Mitarbeiter

Auch in Sachsen-Anhalt klagt man über zunehmende Engpässe beim Personal. Die Lage habe sich in den vergangenen fünf Jahren dramatisch zugespitzt, sagte Dehoga-Präsident von Sachsen-Anhalt, Michael Schmidt. Manche Gaststätten würden bereits ihre Öffnungszeiten verkürzen, weil sie kaum noch Personal hätten. Man habe deshalb in den vergangenen Jahren mit mehreren Iniativen um ausländische Arbeitskräfte geworben.

Die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Agentur für Arbeit gab für die Region die Zahl der unbesetzten Stellen in der Gastronomie im September mit 440 an. Allerdings seien rund 1.400 Menschen in der Branche arbeitslos gemeldet. Ein Agentur-Sprecher sagte, man sehe daher keinen flächendeckenden Fachkräftemangel. Dass dennoch Personal fehlt, liegt nach Ansicht des Magdeburger Dehoga-Präsidenten Schmidt, nicht unbedingt am Gehalt. Dort liege man inzwischen in einem guten Mittelfeld. Ein Problem sei hingegen, dass sich viele Mitarbeiter in der Gastronomie nicht mehr wertgeschätzt fühlten. Nette Worte zwischen Gästen und Personal würden immer seltener.

Sachsen: Mehr, aber noch zu wenige Einstellungen

In Sachsen gibt es laut Landesarbeitsagentur rund 14.400 Köche. Bildrechte: dpa Auch in Sachsen suchen nach Angaben der Landesarbeitsagentur viele Gastronomen händeringend nach Personal. Zwar sei die Zahl der Beschäftigten im Gastgewerbe binnen eines Jahres um rund 1.600 gestiegen, dennoch sei der Zuwachs nicht ausreichend, sagte der stellvertretende Sprecher der Landesarbeitsagentur, Heiko Wendrock.



Den Grund für den Personalmangel sieht der sächsische Dehoga-Geschäftsführer, Axel Klein, in der Bezahlung. Viele Fachkräfte wanderten in den Westen oder ins Ausland ab, weil sie dort besser verdienten. Diese Löhne könnten in Sachsen nicht gezahlt werden. Die Folgen der unbesetzten Stellen seien vor allem bereits in den ländlichen Regionen zu spüren. Gastwirtschaften in der Sächsischen Schweiz oder in der Lausitz hätten wegen fehlender Mitarbeiter wieder Ruhetage eingeführt oder die Mittagsversorgung eingestellt.