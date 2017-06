Ramelow nannte es unverständlich, dass man vorhandene Energiespeicher, die seit über 50 Jahren gut funktionierten, durch politische Rahmenentscheidungen aus dem Markt verdränge. "Wir reden hier von bestehenden Kraftwerksanlagen und von der Energiewende - und warum eine Windkraftanlage keine Netzentgelte bezahlen muss, ein Pumpspeicherwerk aber wohl, das will ich einfach nicht begreifen, das will ich nicht akzeptieren". Die Frage sei, warum man es nicht schaffe, volatile Energie aus Wind- und Solarkraft in die Pumpspeicher umzuleiten, um das Netz stabil zu halten. "Es wäre ein Puffer. Und deswegen gehören Pumpspeicher für mich zum Netz und müssten über das Netz finanziert werden und nicht sogar noch Netzentgelte bezahlen - also bestraft werden."

Ramelow sagte weiter, er vermute, dass dahinter ein Maß an Vorsatz stecke, dass man bestimmte Formen von Speichertechnik in Zukunft fördern wolle - also Lithium-Ionen-Batterien und teilweise Speichertechnik, die noch gar nicht existiere. Und dabei habe man übersehen, dass Deutschland eine traditionelle Speicherfähigkeit habe, die im Moment benachteiligt werde. "Dass wir existierende Kraftwerksanlagen nicht mehr nutzen, aber dafür neue Speicher aufbauen und dafür viel, viel Geld ausgeben wollen, das dann wieder der Kunde zu bezahlen hat - das will ich einfach nicht begreifen und da will ich mich nicht still zurückziehen."