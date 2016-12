Der Aufstieg in die Bundesliga von RB Leipzig bringt mehr Geld in die Kassen von Leipzig als noch im Frühjahr erwartet. Das geht aus Berechnungen der Handelshochschule Leipzig hervor. Danach kann RB einen bislang einmaligen Anstieg bei den Zuschauerzahlen durch den Aufstieg verzeichnen. Laut HHL-Sportökonom Henning Zülch landen damit nach Abzug von Zusatzkosten am Ende der Saison voraussichtlich 6,62 Millionen Euro im Stadtsäckel. Ursprünglich war der Ökonom noch von 4,88 Millionen ausgegangen.