Russland-Sanktionen Sächsische Unternehmen unter Druck

Der Dresdner Unternehmer Thomas Streil gerät beim Thema Russland-Sanktionen noch immer in Wallung. Schon 2015 hat er Angela Merkel einen wütenden Brief geschrieben. Damals sagte er MDR AKTUELL: "Ich hoffe, dass Frau Merkel vernünftig wird und nicht weiter so gegen unseren Staat arbeitet wie bisher. In der Beziehung vergisst sie als Ostdeutsche die Ostdeutschen." Die Firma von Thomas Streil liefert Anlagen, die zum Beispiel die Reinheit der Luft messen können. Russland ist für ihn ein wichtiger Handelspartner.

Seit den Sanktionen hat Thomas Streil Aufträge in Höhe von acht Millionen Euro verloren. Von seinen 25 Mitarbeitern musste er fünf entlassen. Deswegen ist der Groll auch zwei Jahre nach seinem Brief an Merkel noch immer groß: "Leider hört unsere Politik nicht auf unsere Unternehmer. Es hat sich nichts geändert." Streil musste sich neu orientieren und produziert nun direkt in Russland. So umgeht er die strengen Exportregeln.