Sozialverbände in Sachsen-Anhalt Gut beraten – schlecht bezahlt?

Ein kleines Büro, einfache Möbel, keinerlei Schnickschnack – wenn Andreas Mösenthin seinen Klienten zu Sparsamkeit rät, ist das der richtige Ort dafür. Er ist Insolvenz- und Schuldnerberater der Diakonie in Burg. "Wenn wir den Leuten keine Hilfestellung geben, dann würden ganz viele schlicht absacken: In finanzielle Notlagen könnten sie ihre Miete und ihren Strom nicht bezahlen."

Mehr als 430 Fälle gab es in der Beratungsstelle in Burg vergangenes Jahr, davon 170 Insolvenzen. Andreas Mösenthin begleitet seine Klienten zum Teil über Monate, berät zu dringenden Zahlungen und rechtlichen Schritten bei der Insolvenz. Das ist nicht einfacher geworden: Problematisch sei in den vergangenen Jahren die Versicherungspflicht bei Krankenkassen geworden, sagt Mösenthin. Ein weiterer Aspekt: "2010 wurde vom Gesetzgeber die Möglichkeit eines Pfändungsschutzkontos eingeführt, dazu kommen die Leute auch zu uns und lassen sich beraten."