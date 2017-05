Sachsen und Sachsen-Anhalt fürchten, dass ein EU-Beschluss zu einem schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle durch die Hintertür führt. Anlass ist ein vom Industrieausschuss der EU-Kommission beschlossener niedrigerer Grenzwert für Stickoxide. Dieser könnte die Betreiber der Braunkohle-Kraftwerke in Sachsen und Sachsen-Anhalt zu einer Silllegung bis 2030 und damit sieben Jahre früher als geplant zwingen.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich warf der Bundesregierung deshalb Wortbruch vor. Die Bundesregierung hatte zwar gegen die EU-Vorlage gestimmt. Tillich ist allerdings der Ansicht, dass es ihr aber an Engagement fehlte, den Beschluss zu verhindern.



Für Tillich stellt das ein Vertrauensbruch dar. Er sagte, die Zusagen der Bundesregierung würden dadurch nicht eingehalten. Tillich gab vor allem dem Bundesumweltministerium die Schuld an der EU-Entscheidung, da es nicht eingeschritten sei.



Für Tillich gefährdet die neue EU-Vorgabe erneut Arbeitsplätze und Entwicklungschancen vor allem in der strukturschwachen Lausitz und sie beschleunigt den Kohleausstieg.