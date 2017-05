Solarworld kündigte an, möglichst viele Arbeitsplätze und Standorte zu erhalten. Zahlen wurden nicht genannt. Ein Firmensprecher sagte am Hauptsitz in Bonn, es werde noch geprüft, ob auch für die Tochterunternehmen Insolvenz angemeldet werden müsse. Solarworld hatte nach eigenen Angaben in Freiberg Ende März 1.260 Beschäftigte und 810 in Arnstadt. An einem weiteren Standort in den USA werden 700 Menschen beschäftigt.



Das Freiberger Werk gibt es seit 2000. 2014 hatte Solarworld die Solar-Fertigungsstätte von Bosch in Arnstadt in Thüringen übernommen.

