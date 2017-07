Doch die Hirschkurve ist kein Einzelfall. Behörden erleben es immer häufiger, dass sich um öffentliche Aufträge kaum noch einer bemüht. Bernd Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund hat eine Idee, woran das liegt: In der Baubranche boome es. Viele Firmen könnten gar keine Aufträge mehr annehmen. Und diejenigen, die es noch können, verlangten mitunter überzogene Preise.



Er schildert einen Fall: "Es ging um die Vergabe von Kommunikationsleitungen. Hier hatte eine Kommune errechnet, nach den bisherigen Preisniveaus etwa 250.000 Euro Auftragssumme. Am Ende musste sie satte 360.000 Euro zahlen." So etwas erlebe man in allen möglichen Facetten: "Was im Übrigen auch dazu führt, dass viele Städte- und Gemeinden, weil die Preise dermaßen überzogen sind, dass sie Ausschreibungen auch aufheben müssen", so Düsterdiek.