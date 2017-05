Die Unternehmenszentrale in Bonn.

Die Unternehmenszentrale in Bonn. Bildrechte: dpa

Solarworld-Insolvenz Das Prinzip Hoffnung

Es gab Zeiten, da war die Stimmung beim Solarzellenhersteller Solarworld so gut, dass die Firma ernsthaft überlegte, den Autohersteller Opel zu kaufen. Doch in den vergangenen sechs Jahren hat das Unternehmen nur noch Schulden gemacht. Ein Grund dafür war chinesische Billigware. Solarworld konnte im Preiskampf nicht mithalten. Nun die Insolvenz. Die Produktion läuft zwar weiter, aber wie lange bleibt das noch so?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL