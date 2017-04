Für Aufmerksamkeit hat kürzlich eine Agentur namens Biallo gesorgt - mit Recherchen zu den Gebühren deutscher Sparkassen für Bargeld-Abhebungen der eigenen Kunden an den eigenen Automaten. Ihre Schlagzeile "Sparkassen schaffen die kostenlose Bargeldversorgung ab" rührte an ein gefühltes Tabu, dass zumindest die eigene Bank für die Herausgabe des bei ihr hinterlegten Geldes nicht auch noch kassieren soll. Genau das aber tun einige Sparkassen neuerdings, vor allem kleinere und eher in den alten Bundesländern.

Der jüngst bekannt gemachte Gebühren-"Tabubruch" brachte den Sparkassen spürbar negative Presse. Das "Handelsblatt" warnte etwa, dem Versprechen von Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon zu trauen, dass es keine Gebühren für Sparkassenkunden "an unseren Geldautomaten" gebe und geben werde.



Die "Bild"-Zeitung hob ihn dafür am 1. April als "Märchen-Onkel von der Sparkasse" auf den Titel. Und nur einen Tag war es für die "FAZ" schon "an der Zeit, den Sparkassen Lebewohl zu sagen" - weil auch die öffentlich-rechtlichen Banken wie ihre privaten Kollegen immer neue Gebühren erfänden und sie so ihren Kunden keine besonderen Vorteile mehr zu bieten hätten.

Entwarnung im Osten

Frank Steinmeyer, Sprecher der Leipziger Sparkasse, rief noch am Abend zurück, um das Thema abzuwinken - kurz nach seinem Kollegen Andreas Rieger aus Dresden. Da wundert es nicht, dass MDR-Anfragen zum Thema unter neun - laut der Rangliste des Ostdeutschen Sparkassenverbands von 2015 - größten Sparkassen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen umgehend beantwortet wurden. Die Geschwindigkeit der Antworten folgte dabei fast exakt der Größe der Geldhäuser im Ranking.



So ließ etwa die Ostsächsische Sparkasse in Dresden, auf Platz 7 im bundesdeutschen Vergleich die größte unter den ostdeutschen, als erste wissen, dass es für ihre Kunden keine Gebühren für Abhebungen an ihren Automaten oder Schaltern gebe - und demnächst auch nicht geben solle. Kurz darauf folgten mit gleichen Aussagen die Sprecher der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig und der Erzgebirgssparkasse. Aus Annaberg-Buchholz versicherte Jens Uhle auf die Frage, ob solche Gebühren in näherer Zukunft geplant seien - "in näherer Zukunft nicht".

Eher kleinere Sparkassen nehmen Gebühren

Bei der nächstkleineren, der Saalesparkasse in Halle, sieht es schon ein wenig anders aus. Pressesprecher Christian Germer erläuterte, dass man von eigenen und Kunden anderer Sparkassen kein "direktes Kundenentgelt" für Abhebungen am Automaten erhebe. Nur einige, die das "Klassik-Konto" mit Einzelabrechnung jeder Leistung hätten, zahlten 0,30 Euro je Auszahlung: "Die überwiegende Mehrheit der Kunden der Saalesparkasse hat sich jedoch für Kontomodelle mit Pauschalabrechnung, bei denen keine Postenpreise anfallen, entschieden."



Die Sparkasse Chemnitz verneinte unsere Fragen nach derartigen Gebühren ganz, und die Sparkasse Mittelthüringen in Erfurt behält nach ihren Angaben nur für Abhebungen am Schalter 0,30 Euro ein, unabhängig vom Kontomodell.



Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Zittau dagegen verlangt in ihren aktuellen Konditionen (auf "Details anzeigen" klicken) bei vier Kontenmodellen für Verfügungen ihrer Kunden an Schaltern und eigenen Automaten 0,40 Euro. Einzige Ausnahme ist das fünfte Modell, das "Jugendgirokonto". Auch haben die meisten Sparkassenkunden im Südosten von Sachsen dafür nur drei "Freiposten" an Automaten anderer deutscher Sparkassen und Banken im Monat. Danach werden jedes Mal auch für die Hausbank 0,40 Euro fällig.

Bei den meisten Sparkassen werden Gebühren erhoben - vor allem jedoch monatliche Grundpreise. Bei der in Freiberg ansässigen Kreissparkasse Mittelsachsen können nach deren Angaben die meisten Kunden kostenlos abheben. Unsere Frage nach der näheren Zukunft ließ sie allerdings offen.



Die Sparkasse Vogtland, auf 114 im Sparkassen-Ranking und Platz neun in Mitteldeutschland, verwies bei der Beantwortung unserer Fragen auf ihre Internetseite.



Demnach werden bei fünf "Freiposten" pro Monat für Auszahlungen an den Automaten jeweils 0,50 Euro verlangt, am Bankschalter aber immer jeweils 1,00 Euro. Dies gilt für zwei ihrer Kontenmodelle mit monatlichen Grundgebühren von 3,90 oder 4,90 Euro, wie sie inzwischen bei fast allen Sparkassen in etwa dieser Höhe üblich sind. Ein Kontomodell für 8,50 Euro im Monat ist darüber hinaus kostenlos, und aus Plauen hieß es: "Ein Großteil unserer Kunden nutzt dieses Kontomodell."

Geldautomaten kosten Geld

Wert legte man in Plauen auf den Hinweis, dass "sowohl unsere qualifizierten Mitarbeiter als auch verlässliche und sichere Automaten" mit Kosten verbunden seien. Mit 40 Automaten sorge man für ein flächendeckendes Netz in der Region, während Wettbewerber wie Direktbanken "diese kostenintensive Dienstleistung ganz bewusst gestrichen" hätten: "Uns ist außerdem wichtig, Kindern und Jugendlichen ein kostenfreies Konto anzubieten" - was allerdings mit einem Blick auf die Details im Internet anscheinend doch nur für die Kontoführung gilt.

Eine Sparkasse ist ein Kreditinstitut mit der

Aufgabe, breiten Bevölkerungsschichten Möglichkeiten zur Geldanlage anzubieten, den Zahlungsverkehr durchzuführen und örtliche Kreditbedürfnisse auch der mittelständischen Wirtschaft zu befriedigen. Wikipedia

Gebühren hängen also von den Kontenmodellen ab. Und noch bieten fast alle Sparkassen auch Varianten ohne Extras für Abhebungen. Alle haben mindestens eines ohne weitere Gebühren - in der Regel nach Zahlung einer Pauschale pro Monat. Auch scheint die Gebühren-Frage von Größe und Ertragskraft einer Bank abhängen, von ihren Kundenzahlen und der Höhe der Einlagen.



Dabei fällt auf, dass nur eine zehnte angefragte Sparkasse sich übrigens bis Freitagabend nicht mehr gemeldet hatte: Die Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld. Sie gehört aber auch nicht zu den größten zehn Häusern im Osten. Mit Platz 200 von 413 Sparkassen belegt sie einen mittleren Platz, was laut Internetseite auch für ihre Gebühren gilt. Da hätte auch sie nichts zu verbergen - abgesehen vielleicht vom komplett pauschalen "Premium-Konto" für monatlich 15,50 Euro.