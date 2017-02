Die Geldhäuser glauben, dass das an strengeren Vorschriften für die Kreditvergabe liegt. Die entsprechende Richtlinie wird jedoch gerade überarbeitet.

Sieht man von Finanzierungen für Wohnimmobilien ab, boomt dem Verband zufolge auch die Kreditvergabe. Die öffentlich-rechtlichen Institute vergaben demnach neue Kredite in Höhe von 10,5 Milliarden Euro, 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

Den Angaben zufolge flossen die meisten neu vergebenen Kredite an Unternehmen und Selbstständige (plus 9,5 Prozent ), an Privatpersonen wurden dagegen weniger Kredite ausgereicht (minus 4,6 Prozent ). Dennoch belaste der sinkende Zinsüberschuss die Sparkassen stark, sagte der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Michael Ermrich.