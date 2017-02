Niedrige Zinsen Sparkassen in Not

Als Hans Ulrich Weiss 1978 bei der Sparkasse im Allgäu als Azubi anfing, bekamen manche seiner Kunden ihr Geld noch ganz altmodisch bar in Lohntüten. Mit Aktien handelte kaum jemand. Und wenn Oma von ihrem Fond sprach, meinte sie ihre Hühnerbrühe. Heute leitet Weiss die Sparkasse Mansfeld-Südharz und die Welt ist deutlich komplizierter geworden. "Als ich gelernt habe, da konnte ich das Kreditwesengesetz, das ist so das maßgebliche Gesetz für Kreditinstitute, auswendig", erinnert sich Weiss. Heutzutage würde das Kreditwesengesetz mit seinen Ausführungsbestimmungen und Regulierungen jedoch mehrere Bände füllen.

Sparkassen-Chef Weiss, dunkler Anzug, rote Krawatte, grauer Dreitagebart, sitzt in seiner Zentrale in Lutherstadt Eisleben. Der 59-Jährige wirkt, als habe er noch Spaß am Geschäft. Das geht nicht jedem Banker so. Immerhin verlangt die Europäische Zentralbank 0,4 Prozent Strafzins von Kreditinstituten, die das Geld ihrer Kunden bei ihr parken.