Ein Feuerwehrhaus in Sössen bei Lützen: Rechts eine Pferdekoppel, links ein Getreideacker. Hier verwalten mehrere Töchter der Deutschen Bank Geldanlagen. An der Tür stehen Namen wie DB Enterprise oder DB Industrial Holdings. Zu Details will sich die Deutsche Bank nicht äußern. Sicher ist: Die Firmen sparen auf dem Dorf Steuern. Der scheidende Bürgermeister Dirk Könnecke macht da kein Geheimnis draus: "Die Deutsche Bank hat vor vielen Jahren einen Standort gesucht mit einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 200 Prozent. Da kamen wir mit in die engere Wahl und haben es geschafft, den Standort hier zu etablieren."

Hebesatz legt jede Gemeinde selbst fest

Mehrere DB-Holdings haben Büroräume im Feuerwehrhaus Sössen. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Die Gewerbesteuer ist eine komplizierte Sache. Grundsätzliches regelt der Bund. Wie viel gezahlt werden muss, legt aber jede Gemeinde selbst mit dem sogenannten Hebesatz fest. Sössen, das bis 2010 unabhängig war, hat den niedrigsten Satz in Sachsen-Anhalt. "Dieser Steuersatz bestand in der damaligen Gemeinde Sössen schon seit langer Zeit. Das legte der damalige Gemeinderat so fest, um Gewerbetreibende in Sössen zu unterstützen." Welche Gewebetreibenden das in dem 220-Einwohner-Ort sein sollen, bleibt für Außenstehende unklar.

Fest steht: Eine niedrige Gewerbesteuer kann Unternehmen anlocken. Bis 2004 gab es sogar ein Dorf, das habe gar keine Gewerbesteuer verlangt, erzählt Peter Haug vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle. "Es handelt sich hier um eine kleine Gemeinde namens Norderfriedrichskoog, die etwa 50 Einwohner hat plus zwei Esel, wie die Internetseite Auskunft gibt." Konzerne wie Lufthansa, Siemens, Lidl und die Deutsche Bank hatten in Norderfriedrichskoog Tochterfirmen.

Politik schob 2004 einen Riegel vor

2004 erschwerte SPD-Finanzminister Hans Eichel das Steuersparen. Fortan musste jede Gemeinde einen Hebesatz von mindestens 200 Prozent haben. Jenen Satz, den auch Sössen erhebt. Und damit der Wettbewerb um niedrige Gewerbesteuern nicht ausartet, kassieren Bund und Land einen Teil der Einnahmen ein und verteilen sie um: "Das geht schon beim kommunalen Finanzausgleich los. Da müssen sie als durchschnittlich steuerstarke Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage zahlen, wo ein gewisser Prozentsatz dieser überdurchschnittlichen Steuerkraft abgeschöpft wird." Weitere Umlagen kommen hinzu.

Vier Banker im Feuerwehrhaus

Eine Gemeinde, die zu wenig Gewerbesteuern verlange, könne am Ende sogar draufzahlen, sagt Wissenschaftler Haug. In Sössen, das seit 2011 zu Lützen gehört, ist das nicht der Fall. Dafür machen die Deutsche-Bank-Töchter zu viel Geld. Bürgermeister Könnecke: "2018 ist die Haushaltsplanung so, dass wir mit Einnahmen von circa 15 Millionen Euro rechnen. Dort sind rund zehn Millionen von der Deutschen Bank drin."

Die Zahl der vor Ort Beschäftigten ist hingegen einstellig. Drei bis vier Leute, sagt Könneke, säßen immer in dem Feuerwehrhaus. Die meisten werden dafür werktags aus Frankfurt am Main eingeflogen. Der Firmensitz auf dem Dorf muss sich für die Bank wirklich lohnen.