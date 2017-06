Als die Mulde 2013 die Grimmaer Altstadt überflutete, stand das Wasser auch in der Eisdiele Eibeck. Die braune Brühe verwüstete den gesamten Laden. Schon 2002, zur sogenannten "Jahrhundertflut", lief das Café in der Nähe des Flussufers voll. Für Versicherungen ist eine solche Lage ein großes Risiko. 8.000 Euro müsste er im Jahr bezahlen, erzählt Geschäftsführer Peter Eibeck. Das könne sich der kleine Familienbetrieb nicht leisten.

Manche Menschen, die in Überschwemmungsgebieten leben, bekommen aber auch gar keinen Vertrag. Bianca Boss vom Bund der Versicherten erklärt: "Versicherungsunternehmen können sich die Kunden raussuchen, die für sie am besten sind. Das sind diejenigen, bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass es einen Überschwemmungsschaden gibt, leider Gottes. Und die, die davon stark betroffen sein könnten, werden durch extrem hohe Beiträge abgeschreckt."

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen mit den Elementarschadenversicherungen sogar über dem Bundesdurchschnitt – selbst in den Risikogebieten: 2013 waren dort in Sachsen 60 Prozent, in Thüringen 48 Prozent und in Sachsen-Anhalt 51 Prozent versichert. Sprich: Jedes zweite Haus. "Und das werden heute sicherlich noch mehr sein", schätzt Kathrin Jarosch.