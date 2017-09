Babette Hüther kämpft für mehr Lohn. Seit 15 Jahren arbeitet sie für die Modekette H&M in Leipzig. Sie macht das gern. Doch dieses Wochenende hat sie mit Kollegen gestreikt. Das Problem ist: Kaum einer hat es gemerkt. Denn ihre Filiale war trotzdem geöffnet. "Offen ist, weil H&M genügend Unterstützer aus anderen Städten holt, die sich hier ihr Geld verdienen können. Die entweder nicht gewerkschaftlich vertreten sind oder nicht den Mumm haben zu sagen: Ich fahre nicht in die Filiale, wenn gestreikt wird. Aus Angst um ihre Arbeitsplätze."

Sechs Prozent mehr Lohn fordert Lauenroth-Mago für die Beschäftigten. Und er will, dass der Tarifvertrag im Handel für alle gilt, allgemeinverbindlich wird. "Eine Tarifbindung von 25 Prozent, das ist eigentlich katastrophal. Und das muss sich ändern. Das heißt, diese Streiks sind auch eine Botschaft an die Politik: Hier ist eine Branche, da muss man eingreifen. Die Tarifpartner alleine schaffen keine Tarifbindung für alle."

Den Arbeitgebern geht das zu weit. Knut Bernsen vom Handelsverband Thüringen sagt, eine Tarifbindung könne nur freiwillig erfolgen. "Für uns liegt der Fokus in der Steigerung der Attraktivität der Tarifverträge und damit in der Steigerung der Tarifbindung. Man muss diesen Tarifvertrag so überarbeiten, dass es für die Unternehmen so attraktiv ist, dass wir stärkere Tarifbindung auf diesem Weg erreichen.