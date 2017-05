Digitalisierung Telemedizin als Lösung gegen Ärztemangel?

Lebt ein betagter Angehöriger allein, macht sich auch eine Ministerin Sorgen. Und so steht Barbara Klepsch an einem Nachmittag plötzlich im Gründerlabor der Handelshochschule Leipzig bei der Firma IOCare. Inhaber Matthias Riedel hat eine Box entwickelt, die man bei alten Leuten in den Hausflur stellt, eine Box mit Bewegungssensor.

"Sobald man sie ans Netz steckt fängt sie autonom an, die tägliche Routine des Menschen zu erlernen. Das dauere drei bis vier Wochen. Dann fange das Gerät an, eine Lichtbotschaft in den Ampelfarben zu schicken. Grün bedeute 'alles in Ordnung', Gelb 'leichte Abweichung' und Rot 'Man soll mal wieder anrufen und schauen, ob alles in Ordnung ist'." Die Farben könnten sich Angehörige aufs Smartphone senden lassen, erklärt Riedel. So wisse man, ob Hilfe nötig ist.

Millionenschweres Förderpaket für Sachsen

Barbara Klepsch (CDU) Bildrechte: dpa Ministerin Klepsch wirkt interessiert. Sie sucht nicht nur aus privaten Gründen nach neuen Ideen für Vorsorge und Medizin. Sachsen fehlen Ärzte und Pflegekräfte. Mit digitalen Technologien kann man den Mangel zwar nicht beheben aber lindern. Das Land fördert deshalb Projekte zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. "Wir haben für 2017 und 2018 jeweils zehn Millionen Landesmittel geplant. Darüber hinaus gibt es Gelder der Europäischen Union. Da stehen bis zum Jahr 2020 noch einmal 28 Millionen zur Verfügung."



Die Handelshochschule Leipzig profitiert von der Förderung. Zum ersten Mal hat sie eine Gründerklasse auf Gesundheitsthemen ausgerichtet. Die Gesellschaft werde schließlich älter, sagt Eric Weber, Geschäftsführer des Gründerlabors SpinLab. "Für uns ist es ein sehr interessantes Thema. Wir glauben, es passt sehr gut an den Standort nach Leipzig. Das Gesundheitsthema ist eines der fünf Cluster, in denen sich die Stadt engagiert, in dem viel Expertise und viele Unternehmen vorhanden sind."

Gesundheitsklasse tüftelt an neuen Ideen

Die Gesundheitsklasse arbeitet zum Beispiel an einer App für Arztbesuche im Ausland. Bereits marktreif ist eine Internetseite, die individuelle Patientenverfügungen erstellt. Zur Klasse gehört auch die Firma DeGIV. Geschäftsführer Dieter Rittinger will Apotheken mit einem Computer-Terminal ausstatten, das Kunden dort nutzen können. "Es stehen schon rund 50 Terminals. Sie können sämtliche Dokumente an die Krankenkasse übertragen und Daten der elektronischen Gesundheitskarte auslesen. Sie können zum Beispiel einen Alzheimer-Schnelltest machen, um zu sehen, ob es möglicherweise Auffälligkeiten gibt."

Die Terminals sollen auch eine Kamera erhalten. Damit, sagt Rittinger, könne man einem Arzt auch seine Wunden zeigen. Ministerin Klepsch nickt höflich: "Das sind wirklich Visionen, die sie hier skizziert haben." Man hört nicht genau heraus, ob Klepsch nun begeistert oder skeptisch ist. Eines dürfte sie jedenfalls wissen: Ein Arzt zum Anfassen ist den meisten Alten wohl lieber.