Nachfolge in Unternehmen Firmenchef werden ist nicht schwer

Sie wollen Firmenboss werden? Dann müssen sie nur ins Internet gehen. Nexxt-Change heißt die Kontaktbörse, auf der Unternehmer vor ihrem Ruhestand einen Nachfolger suchen. Allein aus Sachsen gibt es aktuell knapp 400 Inserate. Restaurants sind abzugeben, Friseursalons, ein Dentallabor, eine Wäscherei und ein Sägewerk.

Hier könne jeder stöbern, sagt Thomas Hofmann, Hauptgeschäftsführer der IHK Leipzig. Die Frage sei nur, ob sich auch jeder als Unternehmensnachfolger eigne: "Also ich denke, man braucht schon so ein Unternehmer-Gen. Das ist schon ganz wichtig. Man muss wissen, was auf einen zukommt. Man braucht eine ganze Portion Risikobereitschaft. Man muss auch in einem Umfeld existieren können, das ich immer so beschreibe mit einem erträglichen oder unerträglichen Fehlerzustand, in den man ganz leicht gerät, wenn man Unternehmer ist."

Welchen Wert hat ein Lebenswerk?

Um Frust zu vermeiden, sollte die Firma, die man übernehmen will, zur eigenen Ausbildung passen. Ein Zahntechniker im Sägewerk ist keine gute Idee. Und etwas kaufmännisches Verständnis sollte man auch haben. Denn hat man einen passenden Betrieb gefunden, geht es ans Verhandeln. Zu welchem Preis gibt der Alt-Unternehmer ab? Bei den Gesprächen helfen Fachleute aus den Kammern, zum Beispiel Jens Krause von der Handwerkskammer zu Leipzig. Er sagt: "Manche sind ganz fair und sagen: Okay, mir ist das gar nicht so wichtig, wie viel Geld ich hier bekomme. Mir ist wichtig, dass der Betrieb weitergeführt wird, mein Lebenswerk. Und andere sagen: Naja, ich habe meine Rentenversicherung die Private in den letzten Jahren ins Unternehmen gesteckt, die beliehen. Ich habe nichts mehr, ich muss hier irgendwas erlösen."

Alt-Unternehmer mit "emotionalen Blockaden"

Tatsächlich scheitern die meisten Übergaben an unterschiedlichen Preisvorstellungen. Der Alt-Unternehmer sieht seine glänzende Vergangenheit. Der mögliche Nachfolger hat vor allem die ungewisse Zukunft in Kopf. Es ist nicht immer leicht, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. "Der, der zögert und die ganze Sache wirklich in die Länge zieht, ist der abgebende Unternehmer, weil dieser zunächst einmal emotionale Blockaden hat, sich überhaupt dazu zu entschließen, den Laden abzugeben", erklärt Unternehmensberater Georg W. Moeller. Deshalb könne so eine Übergabe auch länger dauern. "Zwischen anderthalb Jahren und vier Jahren habe ich alles schon erlebt."

Bankkredit selten ein Problem

Sind alle Seiten entschlossen, fehlt noch die Bank als Partner. Denn in der Regel muss der ausgehandelte Kaufpreis über einen Kredit finanziert werden. Handwerkskammer-Experte Jens Krause: "Wenn das Unternehmen ein ertragsstarkes Unternehmen ist und der Kaufpreis wirklich zu den Gewinnen passt, dann kriegt man in der Regel immer eine Finanzierung. Es gibt ganz wenige Fälle, wo das mal nicht klappt, also das ist unter fünf Prozent."

Zeitgleich mit dem Kredit kann man eine Förderung beantragen, denn der Staat hat ein Interesse daran, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ist die Übernahme geglückt, kann man den Champagner aufmachen und zu sich sagen: Unternehmer werden war nicht schwer. Unternehmer sein, ist es dagegen sehr.