Das Personal der gesamten Sparte soll bis 2019 um bis zu 60 Prozent reduziert werden, und einige Anlagen gehen in den Übergangsbetrieb. Das heißt: Sie ruhen erst einmal, könnten aber jederzeit wieder zurück ans Netz, sagt Vattenfall-Sprecher Stefan Müller MDR AKTUELL.

Die Pumpspeicherwerke sind leider seit vielen Jahren die Stiefkinder der Energiewende in Deutschland. Wir stehen da unter erheblichem wirtschaftlichen Druck, wir schreiben damit rote Zahlen.

So ein Pumpspeicherwerk ist eine simple Sache. Hat man Strom übrig, pumpt man Wasser einen Berg hinauf. Wird Strom benötigt, lässt man das Wasser wieder ins Tal rauschen und treibt so Turbinen an.