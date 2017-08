Möbelhäuser in Thüringen Viel mehr Fläche und harte Konkurrenz

Konrad Trautmann hat sich einen richtig schwierigen Markt ausgesucht. Er verkauft Möbel in Erfurt. In kaum einer anderen Stadt ist die Konkurrenz so hart. Die Möbel-Verkaufsfläche pro Einwohner ist hier doppelt so groß wie im Bundesdurchschnitt.



Trautmann muss kreativ sein. In einem signalroten Haus präsentiert er Sofas, Tische, Schränke und vieles mehr. Trautmann erklärt, der Wettbewerb sei brutal, weil kleinere Unternehmen nie die geballte Werbekraft aufbringen könnten wie die Großen. Er sagt: "Wir können uns eigentlich davon nur abgrenzen, indem wir eine hervorragende Beratung bieten. Wir nehmen den Kunden an die Hand und planen vom Fußboden bis zur Decke komplette Räume."