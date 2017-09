Güterzüge sind in Thüringen ziemlich out – während im Bundesschnitt noch knapp zehn Prozent aller Güter auf der Schiene rollen, sind es in Thüringen nur rund sieben Prozent. Die Zahl der Firmen mit Gleisanschluss ist in den vergangenen 25 Jahren massiv gesunken – von ehemals 730 auf 165. Für Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ist das eine logische Entwicklung: "Bedenken Sie, dass wir eine sehr kleinteilige Wirtschaft haben und der Güterverkehr möglichst ganze Züge auf die Gleise bringt und abfertigt. Und das ist natürlich für ein kleines Unternehmen nicht handhabbar."

Das Erfurt Institut für Verkehr und Raum an der Fachhochschule hat dazu eine Studie erhoben. Die Bahn wollte wissen, bei wie vielen Firmen es sich lohnen könnte, einen Gleisanschluss anzubieten. Das seien im Moment 60 bis 70 Betriebe, alle eher klein, meint Matthias Gather, Erfurter Professor für Verkehrspolitik: "Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es so, dass Thüringen keine großen, ungehobenen Potenziale hat, sondern da müsste man sich schon viel Mühe geben. Die Frage ist natürlich, wohin sich der Güterverkehr insgesamt entwickelt."

Die Mega-Lastwagen namens Longliner sind für den Lobbyverband Allianz pro Schiene ein Problem von vielen – da sei beispielsweise noch die EEG-Umlage, die von elektrifizierten Güterzügen mitbezahlt würde, während Diesel-Lkw protegiert würden. Für Thüringen kommt noch ein drittes Problem hinzu: die zentrale Lage in Deutschland. Verkehrsforscher Professor Gather sieht darin einen Hauptgrund für fehlende Investitionen in Gleisanschlüsse: "Von Thüringen aus hat man innerhalb von 400 Kilometern alle großen Industriezentren in Deutschland erreicht, das heißt: Da lohnt es sich nicht auf die Schiene zu verlagern. Das sieht in Bayern und in Hamburg anders aus, wo wir langlaufende Transporte haben."