Wenn Gerhard Bertram mal wieder Frust wegen der A 14 hat, dann greift er auch mal zum Telefon und versucht, den Verkehrsminister des Landes anzurufen. Bertram ist Präsident des Landesverbands des Verkehrsgewerbes in Sachsen-Anhalt und Chef eines Transportunternehmens in Magdeburg. Bis zur A 14 sind es von dort nur ein paar Kilometer. Seit Jahren hofft er mit der Nordverlängerung der Autobahn über Schwerin ein bis zwei Stunden schneller in Hamburg zu sein.

Ursprünglich sollte es 2015 soweit sein, mittlerweile spricht Verkehrsminister Webel von 2022. Bertram will nicht ständig neue Zahlen hören. Er sagt: "Die verscheißern uns ja. Was bringt das? Versprechungen und anschließend wird nichts gehalten."

Aufschub durch Klagen von Umweltschützern

Bisher sind erst sechs von 97 Kilometern befahrbar. In gut zwei Wochen soll der Bau des zweiten Teilstückes beginnen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Klagen von Umweltschützern hatten den Bau der A 14-Nordverlängerung mehrfach verzögert – vor allem in Sachsen-Anhalt. Knapp sechs von 97 Kilometern sind bisher befahrbar. In gut zwei Wochen soll nun der Bau eines zweiten Teilstücks rund 40 Kilometer nördlich von Magdeburg beginnen, es soll Colbitz und Tangerhütte verbinden.



In Colbitz wartet Vertriebsleiter Norbert Garlipp sehnsüchtig auf die Autobahn. Seine Firma liefert unter anderem Rohre und Schächte für den Tiefbau. Garlipp sagt dazu: "Unser Hauptvertriebsgebiet liegt im Norden, das heißt, im nördlichen Raum Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, nördliches Brandenburg. Wir könnten mehrere Touren am Tag fahren, was jetzt nicht möglich ist."

Ferigstellung bis 2022?

500 Meter entfernt, auf der anderen Straßenseite, beschäftigt auch Marco Mitschke das Thema. Er hat hier am Standort des Porr-Konzerns den Hut auf, wenn es um den Transport von Baugeräten geht. Dass 2022 der Weg nach Schwerin frei sein soll, hält er für unrealistisch.

Wenn das tatsächlich bis 2022 fertig sein sollte, dann müsste jetzt ein reibungsloser Ablauf daher. Und diesen sehe ich nicht. Gerade die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass das nicht alles so reibungslos geht. Marco Mitschke | Porr Colbitz

Und in der Tat fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz weiterhin, die Autobahn nicht komplett zu bauen. Die Prognosen, wie viele Autos die Straße zum Beispiel in der Altmark tatsächlich nutzen werden, seien nach unten korrigiert worden, sagt BUND-Verkehrsexperte Werner Reh: "Wir haben um die 10.000 Fahrzeuge weniger als noch bei der letzten Prognose im Bundesverkehrswegeplan. Man muss was tun, um die Erreichbarkeit zu verbessern in der Region, das erreicht man sehr gut durch den Ausbau plus eine oder zwei Spuren und Umgehungsstraßen."

Unternehmer in der Altmark bauen auf Nordverlängerung

Ein Vorschlag, der die Straßen nicht genug entlasten würde, davon ist Versicherungskaufmann Stefan Wolf überzeugt. Er lebt und arbeitet in der strukturschwachen Altmark, ist viel mit dem Auto unterwegs und weiß, wie viel Hoffnung Wirtschaftsförderer hier in die A 14 stecken. Denn er ist auch Chef der Wirtschaftsjunioren in der Altmark. Ein Zusammenschluss von Unternehmern unter 40. Die Unternehmen hier vor Ort würden natürlich mit der Fertigstellung der A 14 planen, so Wolf, und wenn die immer wieder nach hinten verschoben werde, könne es auch dazu führen, dass Unternehmen hier abwanderten, wenn es noch weiter nach hinten gehe.