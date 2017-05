Centmünzen Teures "Klimpergeld"

Bislang verzichten Belgien, die Niederlande, Finnland und Irland auf das Klimpergeld. Bald auch Italien. Das Kleingeld sei nicht nur unhandlich, sondern auch in der Herstellung zu teuer, begründen die Zentralbanken dieser Länder die Abschaffung. Eine Ein-Cent-Münze zu produzieren, kostet 1,65 Cent - also weit mehr als ihr eigentlicher Wert. Und am Ende landet diese Münze vielleicht gar nicht im Umlauf, sondern in einer Sofaritze. Ein EU-Währungskommissar rechnete vor vier Jahren vor, bei den Kleinstmünzen habe die EU seit dem Eurostart schon 1,4 Milliarden Euro draufgezahlt.