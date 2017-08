Sachsen Azubi-Flüchtling ist (noch) kein Erfolgsmodell

Hashmatullah Shaidhi lernt jetzt Wörter, die selbst Deutschen schwer über die Lippen gehen: Pleuel, Kolben und Kurbelwelle. Der 25-jährige Afghane macht in einer Leipziger Autowerkstatt eine Ausbildung zum Mechatroniker. "Das war auf keinen Fall leicht. Ich war zehn Mal bei der Agentur für Arbeit. Ich will meine Chance aber nutzen und eine gute Ausbildung machen. Um dann, wenn es möglich wäre, Meister zu werden."

306 Flüchtlinge machen eine Ausbildung

Shaidhi ist einer von ganz wenigen Flüchtlingen in der Berufsausbildung. Nach Recherchen von MDR AKTUELL haben sich seit vergangenem Oktober in Sachsen nur 306 Flüchtlinge ausbildungssuchend gemeldet. Kay Tröger überrascht das nicht. Als Projektleiter des Vereins Exis begleitet er Flüchtlinge ins Berufsleben. Tröger sagt, viele wollten lieber schnell als Ungelernte Mindestlohn verdienen. "Die Wertigkeit einer Lehre ist uns in Deutschland klar. Aber das muss noch lange nicht bei den Menschen so sein, die aus Fluchtgründen herkamen. Eine große Hürde ist die Ausbildungsreife. Deswegen gehen viele nicht den ersten Schritt in die Lehre, weil die Distanz von mitgebrachtem Schulwissen zu den Anforderungen im Lehrbereich zu groß sind." Oft hapere es nicht nur an der Sprache, sondern auch an Mathematik oder Physik.

Pilotprojekt "Ausbildungsreife"

Tröger hat mit dem Integrationsministerium eine Hochrechnung erstellt. Demnach dürften in Sachsen 5.500 junge Flüchtlinge nicht ausbildungsreif sein. Was mit ihnen tun? Sachsens Landesregierung hat sich nach zähem Ringen ein Modellprojekt überlegt. Flüchtlinge sollen in einer Art vorgeschaltetem Lehrjahr ausbildungsreif gemacht werden, wie Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs sagt: "Wir sind kurz vor der Endfassung und versuchen in diesem Jahr, mit 300 Geflüchteten zu starten. Es gibt ein Curriculum, das das Kultusministerium erarbeitet hat. Da gibt es die Frage der Finanzierung, das wird gerade geklärt, auch über Gelder des Freistaats. Ich hoffe, dass wir so später mehr Jugendlichen berufsbegleitende Grundbildung vermitteln können."

Wer will und etwas kann, ist willkommen

Dass es sich lohnt, Flüchtlinge in Ausbildung zu bringen, davon ist Klaus Zimmermann überzeugt. Er ist der Chef von Hashmattulah Shaidhi und würde ihn jederzeit wieder nehmen. "Wenn ich einen deutschen Lehrling habe, sind die manchmal ein bisschen verwöhnt. Die denken, ihnen fällt alles in die Hand. Heutzutage muss aber jeder was tun, wie Shaidhi auch. Wir müssen einen Weg finden, dass wir die nehmen, die wollen." Shaidhi will. Der Afghane kann inzwischen erklären, was ein Pleuel ist und eine Kurbelwelle macht. Wenn er darüber spricht, lächelt er. Dabei kam er vor zwei Jahren mit anderen Träumen nach Deutschland. Er wollte Arzt werden.