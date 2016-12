Am Stand des Weinguts Keth herrscht reger Betrieb. Vor dem Glühwein-Ausschank hat sich eine lange Schlange gebildet. Die vier Verkäuferinnen hinter der Holztheke servieren und kassieren im Minutentakt. Seit 25 Jahren sind die Winzer aus Rheinhessen auf dem Striezelmarkt in Dresden - ein wichtiger Ort für das Unternehmen, wie Chefin Beate Brunke erklärt: "Das sind unsere Jahreseinnahmen. Der Striezelmarkt ist der Markt, wo das belohnt wird, wofür wir das ganze Jahr schuften. Also da muss das Geld eigentlich rein, ansonsten, wenn das mal wegfallen würde, dann sieht‘s natürlich schlecht aus." Wie viel sie verdienen, will Beate Brunke nicht verraten. Nur so viel: Zu Stoßzeiten brauche sie sieben Mitarbeiter, um die Gäste schnell zu bedienen.