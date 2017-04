Zoll Sachsen zieht Bilanz Weniger Kontrollen, mehr Schreibtischarbeit

Hauptinhalt

8,84 Euro – so hoch ist in Deutschland seit Januar der Mindestlohn. Aber zahlt den auch jeder Arbeitgeber? Das zu kontrollieren ist Aufgabe des Zolls. Immer wieder hieß es, der Behörde fehle es an Personal. Die Bundesregierung hat deshalb 1.600 zusätzliche Stellen geschaffen. Wird jetzt mehr kontrolliert? In Sachsen hat der Zoll nun Bilanz gezogen.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL