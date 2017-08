Der irische Billigflieger Ryanair hat Beschwerde gegen die staatliche Beihilfe für die insolvente Air Berlin eingelegt. Ryanair sprach von einer künstlich erzeugten Insolvenz. Ihr Ziel sei, dass Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen könne. Das verstoße gegen deutsche und EU-Wettbewerbsregeln. Die Fluggesellschaft warnte, Reisende in Deutschland müssten künftig ein Lufthansa-Monopol erdulden und höhere Preise für Tickets zahlen. Deshalb sollten Bundeskartellamt und EU-Kommission einschreiten.

Air Berlin hatte am Dienstag Insolvenz beantragt . Um den Flugbetrieb aufrechterhalten zu können, bekommt die Airline von der Bundesregierung einen Übergangskredit von 150 Millionen Euro.

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Matthias Machnig, wies die Vorwürfe als unbegründet zurück. Der SPD-Politiker sagte am Mittwochmorgen im ZDF, das Klappern gehöre zum Handwerk. Es sei eine abwegige These, dass die Insolvenz zum Vorteil von Lufthansa arrangiert worden sei. Es werde am Ende nicht allein eine Fluggesellschaft Air Berlin übernehmen. Etwas anderes sei kartellrechtlich gar nicht zulässig.