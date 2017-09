Ryanair streicht über 2.100 Flüge in sechs Monaten und hofft so, die Pünktlichkeitsquote verbessern zu können.

Ryanair streicht über 2.100 Flüge in sechs Monaten und hofft so, die Pünktlichkeitsquote verbessern zu können.

Für mehr Pünktlichkeit Ryanair streicht über 2.000 Flüge

Die irische Billigfluglinie Ryanair hat angekündigt, in den kommenden Wochen täglich bis zu 50 Flüge zu streichen. Das Unternehmen will mit dem Schritt die Pünktlichkeit seiner Flugzeuge vernesserm. Die Absage helfe dabei, mehr Flugzeuge in Reserve zu haben und so die Pünktlichkeitsquote zu erhöhen. Viele Ryanair-Kunden machten ihrem Ärger im Internet Luft.