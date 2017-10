Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat die G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer zu mehr Kooperation aufgerufen. «Multilaterale Zusammenarbeit ist die einzige Antwort auf die Probleme und der einzige Weg zur Stabilität», sagte Schäuble am Freitag in Washington am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die G20-Gruppe sei dafür das beste Forum.