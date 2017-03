Die Drogeriemarkt-Kette Schlecker hatte im März 2012 Insolvenz angemeldet. Die Pleite wurde von der Öffentlichkeit mit großem Interesse verfolgt, weil damit rund 25.000 Beschäftigte in Deutschland ihren Arbeitsplatz verloren. In der überwiegenden Mehrzahl waren das Frauen. Viele von ihnen kämpften engagiert für den Erhalt ihrer Läden. Nur in wenigen Fällen gelang aber eine Weiterführung in Eigenregie.